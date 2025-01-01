Гала-концерт фестиваля «Музыки мира»

В 2025 году фестиваль «Музыки мира» отмечает свой юбилей — десять лет с момента основания! Это событие станет настоящим праздником для меломанов, ведь в фокусе внимания организаторов и музыкантов находятся многослойность и трансформации жанров, эпох и традиций.
Став гостем фестиваля, вы сможете насладиться инструментальной музыкой и песнями народов России, Средиземноморья, Индии, Ближнего Востока и Финляндии. В юбилейный сезон на сцену фестиваля выйдут:
Помимо музыкальных выступлений, вас ожидает богатая событийная программа:
Входной билет на гала-концерт (с 17:00 до 20:00) — 5 часов непрерывной музыки под открытым небом в самом сердце Петербурга. Что может быть лучше?
Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Приходите и наслаждайтесь музыкой вместе с нами!