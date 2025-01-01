Гала-концерт фестиваля «Музыки мира»

Фестиваль «Музыки мира» празднует 10-летие!

В 2025 году фестиваль «Музыки мира» отмечает свой юбилей — десять лет с момента основания! Это событие станет настоящим праздником для меломанов, ведь в фокусе внимания организаторов и музыкантов находятся многослойность и трансформации жанров, эпох и традиций.

Уникальная музыкальная программа

Став гостем фестиваля, вы сможете насладиться инструментальной музыкой и песнями народов России, Средиземноморья, Индии, Ближнего Востока и Финляндии. В юбилейный сезон на сцену фестиваля выйдут:

Отцы и дети (г. Москва)

Анна Гофман (г. Москва)

Acid Hasid (г. Санкт-Петербург)

Zaindiveli (г. Москва)

Отава Ё (г. СПб)

Насыщенная событийная программа

Помимо музыкальных выступлений, вас ожидает богатая событийная программа:

Единый входной билет (с 13:00 до 22:00) — неповторимый день в самом музыкальном дворце города. Вы сможете стать участником не только музыкального действа, но и яркой событийной программы. Вас ждут тематические экскурсии, творческие мастерские, встречи с музыкантами и многое другое.

(с 13:00 до 22:00) — неповторимый день в самом музыкальном дворце города. Вы сможете стать участником не только музыкального действа, но и яркой событийной программы. Вас ждут тематические экскурсии, творческие мастерские, встречи с музыкантами и многое другое. Программа рассчитана на детей и взрослых, участие во всех мероприятиях включено в стоимость билета.

Экскурсии и мастер-классы доступны по предварительной регистрации. Следите за новостями фестиваля!

Гала-концерт на открытом воздухе

Входной билет на гала-концерт (с 17:00 до 20:00) — 5 часов непрерывной музыки под открытым небом в самом сердце Петербурга. Что может быть лучше?

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Приходите и наслаждайтесь музыкой вместе с нами!