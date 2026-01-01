Гала-концерт. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы

Гала-концерт с Денисом Мацуевым
В Воронежском концертном зале пройдет гала-концерт, в котором народный артист России Денис Мацуев объединит музыкантов разных поколений. На сцене выступят как юные звезды, так и заслуженные мастера.
В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов: А. Дворжака, П. И. Чайковского, Р. Шумана, С. В. Рахманинова и Ф. Мендельсона. Исполнение будет осуществляться симфоническим оркестром под управлением дирижера Юрия Ткаченко.
Выступающие исполнители
Старшее поколение представляют:
- Денис Мацуев — художественный руководитель фестиваля и народный артист России;
- Борислав Струлёв — известный виолончелист и лауреат Международной музыкальной премии «BraVo – 2024»;
- Валентина Феденёва — сопрано, солистка оперы Михайловского театра и лауреат международных конкурсов.
К ним присоединяются молодые виртуозы:
- Елена Таросян — скрипачка и победитель Международных конкурсов;
- Эмир Закариа — пианист и юный гений, покоривший сцену «Синей птицы».
Центральное событие концерта
Особое внимание будет уделено исполнению Фортепианного концерта Р. Шумана Денисом Мацуевым, который считается важным произведением в жанре классической музыки XIX века.
Программа концерта
- П. И. Чайковский — Вальс-скорцо и Русский танец из балета «Лебединое озеро». Солистка — Елена Таросян (скрипка).
- Ф. Мендельсон — Концерт соль минор, финал. Солист — Эмир Закариа (фортепиано).
- П. И. Чайковский — Ариозо Натальи («Почудилось мне, будто голоса...») из оперы «Опричник». Солистка — Валентина Феденёва (сопрано).
- А. Дворжак — Ария Русалки из оперы «Русалка». Солистка — Валентина Феденёва (сопрано).
- С. Рахманинов — Сцена у люльки (песня Земфиры «Старый муж») из оперы «Алеко». Солистка — Валентина Феденёва (сопрано).
- С. Рахманинов — Allegroscherzando из Сонаты для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 19. Оркестровка Романа Львовича. Солист — Борислав Струлёв (виолончель).
- Р. Шуман — Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, op. 54 (I. Allegro; II. Adagio un poco mosso; III. Rondo. Allegro). Солист — Денис Мацуев (фортепиано).
Гала-концерт станет отличным событием для любителей классической музыки и поклонников творчества Дениса Мацуева.