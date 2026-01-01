Оповещения от Киноафиши
Гала-концерт. Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы
6+
Возраст 6+

О концерте

Гала-концерт с Денисом Мацуевым

В Воронежском концертном зале пройдет гала-концерт, в котором народный артист России Денис Мацуев объединит музыкантов разных поколений. На сцене выступят как юные звезды, так и заслуженные мастера.

В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов: А. Дворжака, П. И. Чайковского, Р. Шумана, С. В. Рахманинова и Ф. Мендельсона. Исполнение будет осуществляться симфоническим оркестром под управлением дирижера Юрия Ткаченко.

Выступающие исполнители

Старшее поколение представляют:

  • Денис Мацуев — художественный руководитель фестиваля и народный артист России;
  • Борислав Струлёв — известный виолончелист и лауреат Международной музыкальной премии «BraVo – 2024»;
  • Валентина Феденёва — сопрано, солистка оперы Михайловского театра и лауреат международных конкурсов.

К ним присоединяются молодые виртуозы:

  • Елена Таросян — скрипачка и победитель Международных конкурсов;
  • Эмир Закариа — пианист и юный гений, покоривший сцену «Синей птицы».

Центральное событие концерта

Особое внимание будет уделено исполнению Фортепианного концерта Р. Шумана Денисом Мацуевым, который считается важным произведением в жанре классической музыки XIX века.

Программа концерта

  • П. И. Чайковский — Вальс-скорцо и Русский танец из балета «Лебединое озеро». Солистка — Елена Таросян (скрипка).
  • Ф. Мендельсон — Концерт соль минор, финал. Солист — Эмир Закариа (фортепиано).
  • П. И. Чайковский — Ариозо Натальи («Почудилось мне, будто голоса...») из оперы «Опричник». Солистка — Валентина Феденёва (сопрано).
  • А. Дворжак — Ария Русалки из оперы «Русалка». Солистка — Валентина Феденёва (сопрано).
  • С. Рахманинов — Сцена у люльки (песня Земфиры «Старый муж») из оперы «Алеко». Солистка — Валентина Феденёва (сопрано).
  • С. Рахманинов — Allegroscherzando из Сонаты для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 19. Оркестровка Романа Львовича. Солист — Борислав Струлёв (виолончель).
  • Р. Шуман — Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, op. 54 (I. Allegro; II. Adagio un poco mosso; III. Rondo. Allegro). Солист — Денис Мацуев (фортепиано).

Гала-концерт станет отличным событием для любителей классической музыки и поклонников творчества Дениса Мацуева.

Март
20 марта пятница
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 3200 ₽

