Гала-концерт «День Оперы»

Международный день оперы: музыка и волшебство на сцене Новой оперы им. Колобова

25 октября, в день рождения великих композиторов Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса (сына), отмечается Международный день оперы. Этот праздник призван повысить интерес к искусству оперы, которое способно вызывать глубокие эмоции и погружать зрителей в уникальную атмосферу.

Оперные поклонники с восторгом вспоминают моменты, когда звучание оркестра и голоса солистов «переносят» их в «другое измерение». Современная опера становится настоящим синтезом различных искусств: визуального, драматического и музыкального. Это дает ей магическую силу воздействовать на умы и сердца зрителей.

Звуки любимых арий и дуэтов

В этот день приглашаем вас вспомнить знаменитые оперные арии, дуэты, ансамбли и сцены. Их исполнение будет осуществлено нашими talented солистами и оркестром, под управлением дирижера Антона Торбеева.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником и окунуться в атмосферу театрального волшебства!