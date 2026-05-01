Гала-концерт «Браво, артист»

Яркое шоу «БРАВО, АРТИСТ» в Москве

Приглашаем вас на незабываемый вечер музыки, где золотые хиты признанных мастеров эстрады переплетутся с дерзкими треками молодых исполнителей. «БРАВО, АРТИСТ» - это не просто концерт, а яркое постановочное шоу, объединяющее легендарных артистов и восходящих звёзд. Это событие наполнено контрастами, эмоциями и настоящим артистическим мастерством!

Гала-концерт приурочен ко Международному Дню Защиты Детей и отмечает две значимые даты: 25-летие Концертно-Продюсерского Центра «БРАВО» и 5-летие Международного Мультижанрового фестиваля-конкурса «БРАВО, АРТИСТ». Две красивые даты, два творческих юбилея, которые стоит отмечать вместе!

Звезды на одной сцене

В этот вечер для вас выступят:

Народный артист России Игорь Николаев

Заслуженная артистка РСФСР Ольга Зарубина

Александр Добронравов

Наталия Гулькина

Дмитрий Колдун

Группа «БИС»

Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский

Гарик Богомазов (экс. «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»)

Группа «БАЛАГАН ЛИМИТЕД»

Афина

ВИА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ» под управлением Анатолия Мешаева

Юрий Титов

Mishel Dar

Саша Попов (экс. «ТУРБОМОДА»)

Группа «АССОРТИ»

Иванна

Vlad Zotov & Monovika

Sandra Top

Мария Янковская

Gabriel и многих других!

Ведущими концерта станут Дмитрий Писарев, Дмитрий Колдун, и сюрпризный гость!

Философия «БРАВО, АРТИСТ»

Название «БРАВО, АРТИСТ» отражает философию поддержки таланта и стремления к совершенству. Это вечер, посвященный вере в то, что искусство может изменять мир к лучшему. За 25 лет Концертно-Продюсерский Центр «БРАВО» стал надежным партнером для многих артистов, помогая им воплотить свои самые смелые идеи и оставить след в сердцах тысяч зрителей.

Почему стоит посетить концерт

Особенный вечер пройдет в Концертном Зале «МОСКВА» - идеальном месте с превосходной акустикой и уникальной атмосферой. У вас будет возможность стать частью телевидения: благодаря съемкам вы сможете попасть в объективы камер и стать частью культурного события в Москве.

Красная дорожка

Начнется вечер с уникального события - 17:00 красная дорожка. Это ваша возможность увидеть любимых артистов вблизи, сделать памятные фотографии и почувствовать себя частью звёздной атмосферы!

Не упустите шанс стать участником этого важного культурного события. Обратите внимание, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу концерта.