Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гала-концерт «Браво, артист»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гала-концерт «Браво, артист»

Гала-концерт «Браво, артист»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Яркое шоу «БРАВО, АРТИСТ» в Москве

Приглашаем вас на незабываемый вечер музыки, где золотые хиты признанных мастеров эстрады переплетутся с дерзкими треками молодых исполнителей. «БРАВО, АРТИСТ» - это не просто концерт, а яркое постановочное шоу, объединяющее легендарных артистов и восходящих звёзд. Это событие наполнено контрастами, эмоциями и настоящим артистическим мастерством!

Гала-концерт приурочен ко Международному Дню Защиты Детей и отмечает две значимые даты: 25-летие Концертно-Продюсерского Центра «БРАВО» и 5-летие Международного Мультижанрового фестиваля-конкурса «БРАВО, АРТИСТ». Две красивые даты, два творческих юбилея, которые стоит отмечать вместе!

Звезды на одной сцене

В этот вечер для вас выступят:

  • Народный артист России Игорь Николаев
  • Заслуженная артистка РСФСР Ольга Зарубина
  • Александр Добронравов
  • Наталия Гулькина
  • Дмитрий Колдун
  • Группа «БИС»
  • Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский
  • Гарик Богомазов (экс. «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»)
  • Группа «БАЛАГАН ЛИМИТЕД»
  • Афина
  • ВИА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ» под управлением Анатолия Мешаева
  • Юрий Титов
  • Mishel Dar
  • Саша Попов (экс. «ТУРБОМОДА»)
  • Группа «АССОРТИ»
  • Иванна
  • Vlad Zotov & Monovika
  • Sandra Top
  • Мария Янковская
  • Gabriel и многих других!

Ведущими концерта станут Дмитрий Писарев, Дмитрий Колдун, и сюрпризный гость!

Философия «БРАВО, АРТИСТ»

Название «БРАВО, АРТИСТ» отражает философию поддержки таланта и стремления к совершенству. Это вечер, посвященный вере в то, что искусство может изменять мир к лучшему. За 25 лет Концертно-Продюсерский Центр «БРАВО» стал надежным партнером для многих артистов, помогая им воплотить свои самые смелые идеи и оставить след в сердцах тысяч зрителей.

Почему стоит посетить концерт

Особенный вечер пройдет в Концертном Зале «МОСКВА» - идеальном месте с превосходной акустикой и уникальной атмосферой. У вас будет возможность стать частью телевидения: благодаря съемкам вы сможете попасть в объективы камер и стать частью культурного события в Москве.

Красная дорожка

Начнется вечер с уникального события - 17:00 красная дорожка. Это ваша возможность увидеть любимых артистов вблизи, сделать памятные фотографии и почувствовать себя частью звёздной атмосферы!

Не упустите шанс стать участником этого важного культурного события. Обратите внимание, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу концерта.

Купить билет на концерт Гала-концерт «Браво, артист»

Помощь с билетами
Май
29 мая пятница
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Запрещённые Барабанщики
18+
Джаз

Запрещённые Барабанщики

30 июля в 20:30 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Joy
18+
Поп Диско

Joy

21 июня в 20:00 Petter
от 8500 ₽
Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган
6+
Классическая музыка

Органные вечера в Кусково. Саксофон, арфа, орган

17 июня в 19:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 550 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше