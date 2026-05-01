Гала-концерт «Браво, артист»

Приглашаем вас на незабываемый вечер музыки, где золотые хиты признанных мастеров эстрады переплетутся с дерзкими треками молодых исполнителей. «БРАВО, АРТИСТ» - это не просто концерт, а яркое постановочное шоу, объединяющее легендарных артистов и восходящих звёзд. Это событие наполнено контрастами, эмоциями и настоящим артистическим мастерством!
Гала-концерт приурочен ко Международному Дню Защиты Детей и отмечает две значимые даты: 25-летие Концертно-Продюсерского Центра «БРАВО» и 5-летие Международного Мультижанрового фестиваля-конкурса «БРАВО, АРТИСТ». Две красивые даты, два творческих юбилея, которые стоит отмечать вместе!
В этот вечер для вас выступят:
Ведущими концерта станут Дмитрий Писарев, Дмитрий Колдун, и сюрпризный гость!
Название «БРАВО, АРТИСТ» отражает философию поддержки таланта и стремления к совершенству. Это вечер, посвященный вере в то, что искусство может изменять мир к лучшему. За 25 лет Концертно-Продюсерский Центр «БРАВО» стал надежным партнером для многих артистов, помогая им воплотить свои самые смелые идеи и оставить след в сердцах тысяч зрителей.
Особенный вечер пройдет в Концертном Зале «МОСКВА» - идеальном месте с превосходной акустикой и уникальной атмосферой. У вас будет возможность стать частью телевидения: благодаря съемкам вы сможете попасть в объективы камер и стать частью культурного события в Москве.
Начнется вечер с уникального события - 17:00 красная дорожка. Это ваша возможность увидеть любимых артистов вблизи, сделать памятные фотографии и почувствовать себя частью звёздной атмосферы!
Не упустите шанс стать участником этого важного культурного события. Обратите внимание, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу концерта.