Спектакль Гала-концерт Благотворительного Фестиваля «Звезда Рождества»

В этом сезоне МКЗ «Зарядье» станет площадкой для благотворительного гала-концерта, который порадует зрителей яркой музыкальной программой. Среди гостей вечера — звезды отечественной музыки: Елена Захарова и Всеволод Кузнецов, а также виртуоз Екатерина Мечетина на фортепиано. Особое место в программе займет выступление Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и Большого детского хора имени В. С. Попова.
В первом отделении зрители услышат:
Во втором отделении концерта ожидаются:
Дирижёры вечера — талантливые Арсентий Ткаченко и Денис Лотоев, работа которых обогатит звуковую палитру концерта.
Этот концерт — отличная возможность насладиться классической музыкой и поддержать благотворительные инициативы. Любители рождественских мероприятий найдут в программе особое очарование. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!