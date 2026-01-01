Спектакль Гала-концерт Благотворительного Фестиваля «Звезда Рождества»

Благотворительный гала-концерт в МКЗ «Зарядье»

В этом сезоне МКЗ «Зарядье» станет площадкой для благотворительного гала-концерта, который порадует зрителей яркой музыкальной программой. Среди гостей вечера — звезды отечественной музыки: Елена Захарова и Всеволод Кузнецов, а также виртуоз Екатерина Мечетина на фортепиано. Особое место в программе займет выступление Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и Большого детского хора имени В. С. Попова.

Программа концерта

В первом отделении зрители услышат:

«Вокализ» Сергея Рахманинова в переложении для хора с оркестром,

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор Рахманинова.

Во втором отделении концерта ожидаются:

Сюита из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского,

Фрагменты сказки Э. А. Гофмана.

Дирижёры вечера — талантливые Арсентий Ткаченко и Денис Лотоев, работа которых обогатит звуковую палитру концерта.

Обратите внимание

Этот концерт — отличная возможность насладиться классической музыкой и поддержать благотворительные инициативы. Любители рождественских мероприятий найдут в программе особое очарование. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!