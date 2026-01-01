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Гала-концерт Благотворительного Фестиваля «Звезда Рождества»
Киноафиша Гала-концерт Благотворительного Фестиваля «Звезда Рождества»

Спектакль Гала-концерт Благотворительного Фестиваля «Звезда Рождества»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О спектакле

Благотворительный гала-концерт в МКЗ «Зарядье»

В этом сезоне МКЗ «Зарядье» станет площадкой для благотворительного гала-концерта, который порадует зрителей яркой музыкальной программой. Среди гостей вечера — звезды отечественной музыки: Елена Захарова и Всеволод Кузнецов, а также виртуоз Екатерина Мечетина на фортепиано. Особое место в программе займет выступление Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и Большого детского хора имени В. С. Попова.

Программа концерта

В первом отделении зрители услышат:

  • «Вокализ» Сергея Рахманинова в переложении для хора с оркестром,
  • Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор Рахманинова.

Во втором отделении концерта ожидаются:

  • Сюита из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского,
  • Фрагменты сказки Э. А. Гофмана.

Дирижёры вечера — талантливые Арсентий Ткаченко и Денис Лотоев, работа которых обогатит звуковую палитру концерта.

Обратите внимание

Этот концерт — отличная возможность насладиться классической музыкой и поддержать благотворительные инициативы. Любители рождественских мероприятий найдут в программе особое очарование. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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