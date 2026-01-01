Спектакль Гала-концерт балета - Душой исполненный полет

Гала-концерт балета в Мариинском театре
Приглашаем вас на незабываемый гала-концерт, в котором выступят талантливые артисты Мариинского театра. В программе — знаковые произведения классического балета, которые позволят вам насладиться мастерством исполнения и изысканной хореографией.
Исполнители
- Виктория Терёшкина
- Рената Шакирова
- Мария Ширинкина
- Кимин Ким
- Минчхоль Чон
- Алексей Ороховски
Симфонический оркестр
Сопроводит выступления Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Арсения Шуплякова.
Программа вечера
- I акт балета «Ромео и Джульетта»
Музыка: Сергей Прокофьев
Хореография: Леонид Лавровский
Художник: Петр Вильямс
- III акт балета «Дон Кихот»
Музыка: Людвиг Минкус
Хореография: Александр Горский (1902) по мотивам спектакля Мариуса Петипа
Декорации: Александр Головин и Константин Коровин
Костюмы: Константин Коровин
Реставрация декораций: Михаил Шишлянников
- «Шехеразада»
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Сценарий: Лев Бакст и Михаил Фокин по мотивам арабских сказок
Хореография: Михаил Фокин (1910)
Реконструкция: Андрис Лиепа (1994)
Декорации и костюмы: Анна Нежная и Анатолий Нежный на основе эскизов Льва Бакста
Не упустите возможность насладиться магией танца и музыки в исполнении лучших артистов страны. Балет «Душой исполненный полет» — это шанс увидеть традиции классического искусства в новом свете.