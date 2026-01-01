Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гала-концерт балета - Душой исполненный полет
Киноафиша Гала-концерт балета - Душой исполненный полет

Спектакль Гала-концерт балета - Душой исполненный полет

Памяти Владимира Шклярова
Постановка
Мариинский театр 6+
Возраст 6+

О спектакле

Гала-концерт балета в Мариинском театре

Приглашаем вас на незабываемый гала-концерт, в котором выступят талантливые артисты Мариинского театра. В программе — знаковые произведения классического балета, которые позволят вам насладиться мастерством исполнения и изысканной хореографией.

Исполнители

  • Виктория Терёшкина
  • Рената Шакирова
  • Мария Ширинкина
  • Кимин Ким
  • Минчхоль Чон
  • Алексей Ороховски

Симфонический оркестр

Сопроводит выступления Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Арсения Шуплякова.

Программа вечера

  • I акт балета «Ромео и Джульетта»
    Музыка: Сергей Прокофьев
    Хореография: Леонид Лавровский
    Художник: Петр Вильямс
  • III акт балета «Дон Кихот»
    Музыка: Людвиг Минкус
    Хореография: Александр Горский (1902) по мотивам спектакля Мариуса Петипа
    Декорации: Александр Головин и Константин Коровин
    Костюмы: Константин Коровин
    Реставрация декораций: Михаил Шишлянников
  • «Шехеразада»
    Музыка: Николай Римский-Корсаков
    Сценарий: Лев Бакст и Михаил Фокин по мотивам арабских сказок
    Хореография: Михаил Фокин (1910)
    Реконструкция: Андрис Лиепа (1994)
    Декорации и костюмы: Анна Нежная и Анатолий Нежный на основе эскизов Льва Бакста

Не упустите возможность насладиться магией танца и музыки в исполнении лучших артистов страны. Балет «Душой исполненный полет» — это шанс увидеть традиции классического искусства в новом свете.

Купить билет на спектакль Гала-концерт балета - Душой исполненный полет

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
19:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 6250 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше