Спектакль Гала-концерт балета - Душой исполненный полет

Гала-концерт балета в Мариинском театре

Приглашаем вас на незабываемый гала-концерт, в котором выступят талантливые артисты Мариинского театра. В программе — знаковые произведения классического балета, которые позволят вам насладиться мастерством исполнения и изысканной хореографией.

Исполнители

Виктория Терёшкина

Рената Шакирова

Мария Ширинкина

Кимин Ким

Минчхоль Чон

Алексей Ороховски

Симфонический оркестр

Сопроводит выступления Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Арсения Шуплякова.

Программа вечера

I акт балета «Ромео и Джульетта»

Музыка: Сергей Прокофьев

Хореография: Леонид Лавровский

Художник: Петр Вильямс

III акт балета «Дон Кихот»

Музыка: Людвиг Минкус

Хореография: Александр Горский (1902) по мотивам спектакля Мариуса Петипа

Декорации: Александр Головин и Константин Коровин

Костюмы: Константин Коровин

Реставрация декораций: Михаил Шишлянников

«Шехеразада»

Музыка: Николай Римский-Корсаков

Сценарий: Лев Бакст и Михаил Фокин по мотивам арабских сказок

Хореография: Михаил Фокин (1910)

Реконструкция: Андрис Лиепа (1994)

Декорации и костюмы: Анна Нежная и Анатолий Нежный на основе эскизов Льва Бакста

Не упустите возможность насладиться магией танца и музыки в исполнении лучших артистов страны. Балет «Душой исполненный полет» — это шанс увидеть традиции классического искусства в новом свете.