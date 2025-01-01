Спектакль Гала-концерт «Балет в янтаре»

Гала-концерт артистов российского балета

Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета никого не оставит равнодушным. Гала-концерт звезд российского (Петербургского) балета – это настоящий подарок всем поклонникам этого искусства.

Участники концерта

В концерте выступят заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов и обладатели наивысших балетных премий. Это яркие, талантливые и виртуозные солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга, представляющие сильнейшие балетные школы.

Программа концерта

В программу гала-концерта войдут фрагменты из классических балетов:

Лебединое озеро

Щелкунчик

Дон Кихот

Корсар

Спящая красавица

И другие...

Ожидания зрителей

Гала-концерт – это не только высокие уровни профессионализма, но и особенный хореографический стиль, неповторимая выразительность и одухотворенность, которые заставят зрителей по-новому взглянуть на искусство балета.