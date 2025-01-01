Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гала-концерт «Балет в янтаре»
Киноафиша Гала-концерт «Балет в янтаре»

Спектакль Гала-концерт «Балет в янтаре»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Гала-концерт артистов российского балета

Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета никого не оставит равнодушным. Гала-концерт звезд российского (Петербургского) балета – это настоящий подарок всем поклонникам этого искусства.

Участники концерта

В концерте выступят заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов и обладатели наивысших балетных премий. Это яркие, талантливые и виртуозные солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга, представляющие сильнейшие балетные школы.

Программа концерта

В программу гала-концерта войдут фрагменты из классических балетов:

  • Лебединое озеро
  • Щелкунчик
  • Дон Кихот
  • Корсар
  • Спящая красавица
  • И другие...

Ожидания зрителей

Гала-концерт – это не только высокие уровни профессионализма, но и особенный хореографический стиль, неповторимая выразительность и одухотворенность, которые заставят зрителей по-новому взглянуть на искусство балета.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше