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Гала-концерт. Ангельские голоса. Орган и хор мальчиков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гала-концерт. Ангельские голоса. Орган и хор мальчиков

Гала-концерт. Ангельские голоса. Орган и хор мальчиков

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Вечер классической музыкив Московском соборе

Присоединяйтесь к нам на концерте, который объединяет самые известные произведения великих композиторов. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, включая Московскую хоровую капеллу мальчиков под руководством художественного руководителя Богдана Петренко.

Известный хормейстер Кирилл Сафонов и концертмейстер Джемал Овезова также примут участие в этом музыкальном вечере. В программе концерта прозвучат творения таких великих мастеров, как И.S. Бах, В.А. Моцарт, Г. Форе и Т. Дюбуа.

Творческое наследие величайших композиторов

Каждое произведение на концерте обладает уникальным характером. Несмотря на различные обстоятельства, при которых они были созданы, все они обременены гением своих авторов и любовью широкой публики. Вечная красота этих шедевров продолжает находить отклик в сердцах слушателей даже спустя века.

Магия классической музыки

Классическая музыка имеет удивительное свойство преодолевать временные рамки. Она вызывает эмоции и подтягивает к себе внимание, даря нам невероятные ощущения. Этот концерт является отличной возможностью насладиться волшебством фуг, сюит и серенад.

Не упустите шанс стать частью этого события, которое подтверждает неизменное место лучших классических образцов в нашем современном культурном пространстве.

Купить билет на концерт Гала-концерт. Ангельские голоса. Орган и хор мальчиков

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Сентябрь
25 сентября пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
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