Спектакль Гала: история музы Сальвадора Дали

Гала: история музы Сальвадора Дали
16+

О спектакле

Моноспектакль о жене Сальвадора Дали в Особняке Брюллова

В Особняке Брюллова состоится моноспектакль, посвящённый жизни Галы Дали — женщине, чьё имя неразрывно связано с гениями, но чья история остаётся в тени. В центре сюжета — путь юной россиянки, покорившей сердца европейских мужчин, сохранив при этом свою самобытность.

История Галы Дали

Гала Дали открывает свой тайный дневник, рассказывая о первых переживаниях. Мы увидим её первую любовь с поэтом Полем Элюаром, жизнь среди парижских художников и встречу с Сальвадором Дали, которая изменила её судьбу.

Камерная постановка

Спектакль включает драматический монолог, сопровождающийся живой музыкой: аккордеон, перкуссия, гитара и скрипка. Также зрителей ожидают танцевальные зарисовки в стиле степ, который добавляет ритм и эмоциональные акценты к истории.

Приходите увидеть спектакль!

Этот спектакль невозможно пересказать — его нужно увидеть! Добавьте в свой план вечер в театре, ведь сбор гостей начинается за 45 минут до начала спектакля. У вас будет возможность спокойно разместиться и заказать еду и напитки.

Май
28 мая четверг
20:15
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
от 2100 ₽
29 мая пятница
20:15
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
от 2100 ₽

