Гала Бурлеск-шоу Revue Rouge
Киноафиша Гала Бурлеск-шоу Revue Rouge

Спектакль Гала Бурлеск-шоу Revue Rouge

18+
Продолжительность 2,5 часа с антрактом
Возраст 18+

О спектакле

Бурлеск-шоу «Revue Rouge» в клубе «Gaika Space»

Приготовьтесь к незабываемому шоу! В Санкт-Петербурге состоится грандиозное классическое бурлеск-кабаре «Ruby Sparks Cabaret». Это единственное в своем роде событие, которое можно увидеть всего раз за сезон.

Элегантность и шик

Программа объединяет лучшие номера и самые эффектные образы, создавая атмосферу изысканной роскоши и утончённой элегантности. Ослепительное сияние страз и воздушные перья сливаются в невероятное действо, которое обязательно впечатлит всех зрителей.

Эмоции и впечатления

Если вы хотите окунуться в мир веселья и искренних эмоций, это шоу именно для вас. «Revue Rouge» — это бурлеск-кабаре во всем своем великолепии, способное удивить даже самых искушенных зрителей.

Для кого это шоу?

Мероприятие предназначено для леди и джентльменов старше 18 лет. Ожидайте яркие номера, незабываемую атмосферу и множество приятных сюрпризов!

Купить билет на спектакль Гала Бурлеск-шоу Revue Rouge

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Gaika Space Санкт-Петербург, Черняховского, 75
19:00
Пространство Gaika Space Санкт-Петербург, Черняховского, 75
от 4200 ₽

