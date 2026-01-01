Спектакль Гала Бурлеск-шоу Revue Rouge

Приготовьтесь к незабываемому шоу! В Санкт-Петербурге состоится грандиозное классическое бурлеск-кабаре «Ruby Sparks Cabaret». Это единственное в своем роде событие, которое можно увидеть всего раз за сезон.
Программа объединяет лучшие номера и самые эффектные образы, создавая атмосферу изысканной роскоши и утончённой элегантности. Ослепительное сияние страз и воздушные перья сливаются в невероятное действо, которое обязательно впечатлит всех зрителей.
Если вы хотите окунуться в мир веселья и искренних эмоций, это шоу именно для вас. «Revue Rouge» — это бурлеск-кабаре во всем своем великолепии, способное удивить даже самых искушенных зрителей.
Мероприятие предназначено для леди и джентльменов старше 18 лет. Ожидайте яркие номера, незабываемую атмосферу и множество приятных сюрпризов!