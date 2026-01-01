Спектакль Гала - балет «Моя Майя» в Алматы

Гала-концерт звезд балета в честь Майи Плисецкой в Алматы

100-летию со дня рождения Майи Плисецкой посвящается: Гала-балет звезд балета «Моя Майя». В этот вечер, 25 февраля, на сцене театра оперы и балета им. Абая будут исполнены бессмертные произведения, олицетворяющие новаторский дух Плисецкой, ее уникальный артистизм и неповторимый сценический темперамент.

Звезды балетного мира

Этот вечер объединит звездный состав ведущих балетных театров, включая Большой, Мариинский и другие прославленные труппы. Выступления артистов станут данью уважения женщине, преобразившей балетное искусство, наделив его интеллектуальной глубиной, драматизмом и пластической свободой.

Программа вечера

Программа гала-концерта охватывает репертуарные вершины Майи Плисецкой, ставшие неотъемлемой частью ее сценической судьбы. Зрители смогут насладиться страстной «Кармен-сюитой» Родиона Щедрина, написанной специально для нее, а также хрупкой и символичной миниатюрой «Лебедь» Сен-Санса, в интерпретации которой Плисецкая создала новый балетный канон.

Её виртуозное мастерство, яркая индивидуальность и художественная смелость будут раскрыты в вариациях Китри, Раймонды, Кармен, Одетты и Одиллии. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события в мире балета!