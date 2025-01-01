Меню
ГАКОР. Искусство духовых
Билеты от 600₽
Киноафиша ГАКОР. Искусство духовых

ГАКОР. Искусство духовых

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир классики

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, который станет настоящим праздником для любителей классической музыки. В программе — выдающиеся произведения великих композиторов, подобранные специально для вашего наслаждения.

Ван Эйк: Preludium of Voorspel

Начнём с «Preludium of Voorspel» от Ван Эйка. Это произведение погружает слушателей в атмосферу раннего Ренессанса, создавая живую картину жизни того времени.

Моцарт: Квинтет для фортепиано и духовых

Продолжим с «Квинтета для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота ми-бемоль мажор», написанного Вольфгангом Амадеем Моцартом в 1784 году. Этот шедевр считается одним из самых значительных в камерной музыке, соединяющей элегантность и изысканность.

Хиндемит: Маленькая камерная музыка

Познакомьтесь с «Маленькой камерной музыкой для духового квинтета», сочиненной Павлом Хиндемитом. Это произведение выделяется своей легкостью и игривостью, что делает его идеальным дополнением к программе.

Данци: Квинтет для духовых инструментов

Завершит наш музыкальный вечер «Квинтет для духовых инструментов соль минор» композитора Данци. Его работы привлекают внимание своей мелодичностью и гармоничной текстурой, создавая завершенное звучание.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки, где каждое произведение рассказывает свою уникальную историю. Убедитесь, что у вас есть билеты на это незабываемое событие!

19 сентября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
19:00 от 600 ₽

