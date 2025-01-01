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Гафт
Билеты от 800₽
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Гафт

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт: новый альбом «Жаль» и специальные билеты

На предстоящем концерте состоится долгожданная премьера нового, 7-го альбома группы «Жаль». Музыканты готовы порадовать своих поклонников свежими композициями и неповторимой атмосферой творчества.

Информация о билетах

Приобретая входной билет, вы получите подарок — специальный билет на концерт с плакатом или автографами музыкантов. Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и получить уникальный сувенир.

Мега билет для истинных фанатов

Для настоящих поклонников группы предусмотрен «мега билет», который включает в себя прогулку по Петербургу или Москве в компании с известным актером Гафтом. Он покажет вам свои любимые места и поделится интересными историями. Если вы планируете туристическую поездку в один из этих городов, этот билет станет настоящей находкой!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в мир музыки и искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Powerhouse Москва, Гончарная, 7/4
19:00 от 800 ₽

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