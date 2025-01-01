Уникальный концерт: новый альбом «Жаль» и специальные билеты

На предстоящем концерте состоится долгожданная премьера нового, 7-го альбома группы «Жаль». Музыканты готовы порадовать своих поклонников свежими композициями и неповторимой атмосферой творчества.

Информация о билетах

Приобретая входной билет, вы получите подарок — специальный билет на концерт с плакатом или автографами музыкантов. Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и получить уникальный сувенир.

Мега билет для истинных фанатов

Для настоящих поклонников группы предусмотрен «мега билет», который включает в себя прогулку по Петербургу или Москве в компании с известным актером Гафтом. Он покажет вам свои любимые места и поделится интересными историями. Если вы планируете туристическую поездку в один из этих городов, этот билет станет настоящей находкой!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в мир музыки и искусства!