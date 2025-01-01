Новый альбом и уникальные предложения на концерте!

На предстоящем концерте состоится долгожданная премьера 7-го альбома группы «Жаль». Это событие станет настоящим праздником для поклонников, которые смогут первыми услышать новые композиции.

Специальные предложения для зрителей

Каждый посетитель получит входной билет с подарком — это может быть как плакат, так и автографы музыкантов. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Мега-билет для настоящих фанатов

Для самых преданных поклонников предусмотрен «мега-билет». Он включает в себя прогулку по Петербургу или Москве в компании с известным артистом Александром Гафтом. Это шанс увидеть город глазами мастера и узнать его любимые места.

Идеально для туристов

Если вы планируете туристическую поездку в Петербург или Москву, этот билет — идеальный выбор для вас! Не упустите возможность совместить приятное с полезным и насладиться не только музыкой, но и атмосферой этих великолепных городов.

Следите за новостями и готовьтесь к незабываемым впечатлениям на концерте!