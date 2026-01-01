Исповедь женщины на фоне истории

Спектакль раскрывает историю главной героини повести А. Н. Толстого «Гадюка» — Ольги Вячеславовны Зотовой. Действие охватывает трагические события Гражданской войны и трудный период НЭПа, погружая зрителей в глубины её души и поиски спасения.

Борьба с судьбой

«Ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня, дикая тревога ещё не изведанной любви…» — как вынести тяжесть времени, забыть о женственности и привыкнуть к военному бытию? Через утраты и испытания Ольга находит спасение в вере в искренние чувства и жажде любви.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Народный артист РФ Евгений Глазов

Режиссер: Анастасия Олина

Жизнь, любовь, воскрешение

Эта постановка — драматический взгляд на женскую судьбу, полный боли, силы и надежды.