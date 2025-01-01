Меню
Гадкий утенок
Киноафиша Гадкий утенок

Спектакль Гадкий утенок

Самый лучший спектакль для самых маленьких
Постановка
Бродячая собачка. Новая сцена 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Гадкий утенок» — волшебная история о переменах

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Гадкий утенок», который рассказывает о маленьком утенке, родившемся не таким, как все. У него длинная шея, длинные ноги и коротенькие крылышки, а вместо привычного «кря-кря» он издает «мак-мак». Из-за своей необычайности утенок не находит понимания ни у тетушек-уток, ни у дядюшек-индюков, а даже собственные братья и сестры отвергают его.

Спектакль переносит зрителей в мир одиночества и печали, когда бедному утенку остается лишь одно — наблюдать за тем, как в небе пролетают красивые белые лебеди. Но не стоит терять надежду: чудо обязательно свершится, и маленький гадкий утенок превратится в прекрасного белого лебедя, который отправится в далекие жаркие страны со своей новой стаей.

Уникальная театральная форма

Главная особенность спектакля в том, что за время его действия не произносится ни одного «человеческого» слова. Однако зрителям, включая самых маленьких, все становится понятно и интересно благодаря выразительной игре актеров и великолепно созданным куклам, которые оживают на сцене. Куклы, словно живые утки и гуси, устраивают настоящие купания с ныряниями и брызгами, а «птичий язык» добавляет уникальности и веселья.

Для кого этот спектакль?

«Гадкий утенок» — это идеальный выбор для семейного просмотра. Он подарит радость и восторг вашим детям, развивая их эмоциональное восприятие и воображение. Погружение в мир театра поможет малышам понять важные жизненные уроки о принятии и дружбе.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта!

Режиссер
Жак Матиссен
В ролях
Маргарита Шумилова
Анна Перевозчикова
Сергей Толстов

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
19:00 от 650 ₽

