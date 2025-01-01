Меню
Гадкий утенок
Киноафиша Гадкий утенок

Спектакль Гадкий утенок

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Елена Кушнаренко, Андрей Былков-Крат
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Гадкий утенок» в ростовском кукольном театре. История о внутренней силе и преображении

Перед зрителем раскрывается трогательная история, наполненная лирическим музыкальным сопровождением. В основу пьесы к спектаклю легла знаменитая сказка Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», на которой выросло не одно поколение детей.

Сюжет

Летним солнечным днем под раскидистым лопухом во дворе старой усадьбы родился необычный серый птенец. Все трудности, с которыми сталкивается наш герой, не сломили его, а наоборот, помогли стать сильнее. Пройдя этот непростой путь, он превращается в прекрасного лебедя.

Уроки спектакля

Постановка учит маленьких зрителей встречать трудности жизни с улыбкой и не отчаиваться, несмотря на обстоятельства. Она также напоминает о том, что внешность обманчива, и нельзя судить о ком-либо лишь по внешнему виду.

Семейный просмотр

Спектакль «Гадкий утенок» предназначен для семейного просмотра и станет замечательным выбором для выходного дня. Приглашаем вас в мир волшебства и доброты, где каждый может найти что-то важное для себя!

Ноябрь
9 ноября воскресенье
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽

Фотографии

Гадкий утенок Гадкий утенок Гадкий утенок Гадкий утенок Гадкий утенок

