Гадкий утенок (на башкирском языке)
Киноафиша Гадкий утенок (на башкирском языке)

Спектакль Гадкий утенок (на башкирском языке)

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Гадкий утенок» в Башкирском государственном театре кукол

В Башкирском государственном театре кукол состоится спектакль по мотивам знаменитой сказки «Гадкий утенок». Это трогательная история о маленьком, беззащитном птенце, который оказался чужим и непонятым среди других птиц.

Главный герой проходит через множество суровых испытаний. Уходя с птичьего двора, он отправляется исследовать мир, где встречает различных птиц, порой обладающих малопривлекательными чертами, отголосками человеческих недостатков. Внимательные зрители смогут увидеть в этих персонажах черты не только окружающих, но и сами себя.

Однако, как и положено в сказках, в конце справедливость восторжествует. Спектакль понравится всем, кто ценит не только увлекательные сюжеты, но и глубокие моральные уроки.

Обратите внимание, что спектакль будет представлен на башкирском языке.

Купить билет на спектакль Гадкий утенок (на башкирском языке)

Март
15 марта воскресенье
14:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156

