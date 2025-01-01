Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гадкий утёнок. Из цикла музыкальных сказок в исполнении Юлии Рутберг и камерного оркестра «Гнесинские виртуозы»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Гадкий утёнок. Из цикла музыкальных сказок в исполнении Юлии Рутберг и камерного оркестра «Гнесинские виртуозы»

Гадкий утёнок. Из цикла музыкальных сказок в исполнении Юлии Рутберг и камерного оркестра «Гнесинские виртуозы»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкально-литературный спектакль «Гадкий утёнок» в Кремлёвском дворце

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание на важные требования Государственного Кремлевского Дворца. Для прохода на мероприятия необходимо предъявлять электронные билеты только в распечатанном виде. Билеты на телефонах к проходу не принимаются. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать возможных очередей, связанных с тщательным досмотром посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля.

Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец по билетам начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.

Спектакль «Гадкий утёнок»

5 октября 2025 года в Малом зале Кремлёвского дворца состоится представление «Гадкий утёнок» из цикла музыкально-литературных сказок. Это событие будет исполнено народной артисткой России Юлией Рутберг в сопровождении камерного оркестра «Гнесинские виртуозы». Цикл сказок приурочен к празднованию 220-летия со дня рождения Ганса Христиана Андерсона.

Участники программы

  • Художественное слово: народная артистка России Юлия Рутберг
  • Музыкальное сопровождение: оркестр «Гнесинские виртуозы», художественный руководитель и дирижёр — заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов
  • Песочная анимация: член «Творческого союза художников России», лауреат российских и международных конкурсов Лилия Чистина

Другие спектакли из цикла

В цикл музыкально-литературных сказок также войдут следующие представления:

  • «Дюймовочка» — 20 апреля 2025 года (воскресенье, начало в 16:00)
  • «Русалочка» — 25 мая 2025 года (воскресенье, начало в 16:00)

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и музыки! Ждем вас на спектакле!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
16:00 от 1500 ₽

Фотографии

Гадкий утёнок. Из цикла музыкальных сказок в исполнении Юлии Рутберг и камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» Гадкий утёнок. Из цикла музыкальных сказок в исполнении Юлии Рутберг и камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» Гадкий утёнок. Из цикла музыкальных сказок в исполнении Юлии Рутберг и камерного оркестра «Гнесинские виртуозы»

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
26 июля в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Самые известные комики
18+
Юмор
Самые известные комики
26 июля в 22:00 Stand Up Патрики
от 1650 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
18 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше