Гадкий утёнок. Из цикла музыкальных сказок в исполнении Юлии Рутберг и камерного оркестра «Гнесинские виртуозы»

Музыкально-литературный спектакль «Гадкий утёнок» в Кремлёвском дворце

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание на важные требования Государственного Кремлевского Дворца. Для прохода на мероприятия необходимо предъявлять электронные билеты только в распечатанном виде. Билеты на телефонах к проходу не принимаются. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать возможных очередей, связанных с тщательным досмотром посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля.

Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец по билетам начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.

Спектакль «Гадкий утёнок»

5 октября 2025 года в Малом зале Кремлёвского дворца состоится представление «Гадкий утёнок» из цикла музыкально-литературных сказок. Это событие будет исполнено народной артисткой России Юлией Рутберг в сопровождении камерного оркестра «Гнесинские виртуозы». Цикл сказок приурочен к празднованию 220-летия со дня рождения Ганса Христиана Андерсона.

Участники программы

Художественное слово: народная артистка России Юлия Рутберг

Музыкальное сопровождение: оркестр «Гнесинские виртуозы», художественный руководитель и дирижёр — заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов

Песочная анимация: член «Творческого союза художников России», лауреат российских и международных конкурсов Лилия Чистина

Другие спектакли из цикла

В цикл музыкально-литературных сказок также войдут следующие представления:

«Дюймовочка» — 20 апреля 2025 года (воскресенье, начало в 16:00)

— 20 апреля 2025 года (воскресенье, начало в 16:00) «Русалочка» — 25 мая 2025 года (воскресенье, начало в 16:00)

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и музыки! Ждем вас на спектакле!