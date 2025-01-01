Спектакль Габриеле. Итальянская комедия

Впервые в российском театре — комедия молодых итальянских авторов

В центре Рима, в крохотной квартирке, пятеро молодых актеров только что дочитали пьесу для их будущего спектакля. Работы нет, денег нет, любви… А вот с любовью оказывается еще сложнее, как только появляется девушка: то ли ангел, то ли демон, и последствия становятся необратимыми.

Где же Габриеле?

Но самое любопытное — где же все это время Габриеле? Это вопрос, который будет держать в напряжении зрителей.

Комедия молодых итальянских авторов

Впервые в российском театре — комедия молодых итальянских авторов, во многом биографичная и очень театральная. Здесь от традиционной комедии масок (commedia dell’arte) сохранились страстный темперамент, стихия актерской импровизации и дерзкий юмор. В остальном же — современный почти ситком с узнаваемыми типажами студентов, влюбленных в театр, в жизнь, друг в друга.

Сергей Тонышев о спектакле

Сергей Тонышев говорит: «В каком-то смысле мы пошли путем традиционной комедии дель арте — есть актерская импровизация и даже возникают маски в нашем особом смысле. Но в первую очередь это итальянская комедия потому, что написана итальянцами, про итальянцев в Италии — и это очень смешно».

Поддержка Итальянского института культуры

Спектакль был создан при поддержке Итальянского института культуры по итогам проекта «Безграничные читки» сезона 2022/2023.