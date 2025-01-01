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Габриеле. Итальянская комедия
Билеты от 2000₽
Киноафиша Габриеле. Итальянская комедия

Спектакль Габриеле. Итальянская комедия

Постановка
Театр им. Маяковского 18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Впервые в российском театре — комедия молодых итальянских авторов

В центре Рима, в крохотной квартирке, пятеро молодых актеров только что дочитали пьесу для их будущего спектакля. Работы нет, денег нет, любви… А вот с любовью оказывается еще сложнее, как только появляется девушка: то ли ангел, то ли демон, и последствия становятся необратимыми.

Где же Габриеле?
Но самое любопытное — где же все это время Габриеле? Это вопрос, который будет держать в напряжении зрителей.

Комедия молодых итальянских авторов
Впервые в российском театре — комедия молодых итальянских авторов, во многом биографичная и очень театральная. Здесь от традиционной комедии масок (commedia dell’arte) сохранились страстный темперамент, стихия актерской импровизации и дерзкий юмор. В остальном же — современный почти ситком с узнаваемыми типажами студентов, влюбленных в театр, в жизнь, друг в друга.

Сергей Тонышев о спектакле
Сергей Тонышев говорит: «В каком-то смысле мы пошли путем традиционной комедии дель арте — есть актерская импровизация и даже возникают маски в нашем особом смысле. Но в первую очередь это итальянская комедия потому, что написана итальянцами, про итальянцев в Италии — и это очень смешно».

Поддержка Итальянского института культуры
Спектакль был создан при поддержке Итальянского института культуры по итогам проекта «Безграничные читки» сезона 2022/2023.

 

Режиссер
Сергей Тонышев
В ролях
Кира Насонова
Иван Ковалюнас
Иван Сапфиров
Ярослав Леонов
Семен Алешин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2000 ₽
4 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
17:00 от 2000 ₽
15 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
14:00 от 2000 ₽

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