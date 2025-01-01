Меню
Габриэль
Билеты от 2000₽
Киноафиша Габриэль

Спектакль Габриэль

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль «Габриэль»: Легенда о великой женщине

Спектакль «Габриэль» — это не просто рассказ о моде и успехе великого бренда Chanel, но и глубокое исследование духовного пути его основательницы. Актриса и режиссер Кристина Ра выступает в роли проводника для зрителей, открывая суть личности, скрытую за всемирно известным именем.

Диалог с легендой

Сценическое повествование становится предельно интимным разговором между актрисой и героиней, где зритель становится свидетелем внутренней борьбы, сомнений и озарений Габриэль Шанель. Ра не просто играет свою героиню — она ведет с ней диалог, обнажая ту самую тайну, что скрывается за стильными образами великой женщины.

Визуальное и звуковое оформление

Минималистичная сценография, свет и музыка создают атмосферу, в которой зритель наблюдает за тем, как рождается легенда. Каждый спектакль наполняется новыми поворотами и подробностями жизни Габриэль Шанель, позволяя зрителям стать соучастниками удивительной истории.

Рекомендуем к просмотру

«Габриэль» — это не только художественное представление, но и важный культурный комментарий на тему силы и независимости женщин в истории моды. Спектакль привлекает внимание к тому, как личная судьба Габриэль оказала влияние на всю индустрию.

В ролях
Кристина Работенко (Ра)

Купить билет на спектакль Габриэль

Помощь с билетами
Декабрь
17 декабря среда
19:00
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
от 2000 ₽

Фотографии

Габриэль

