Спектакль Габдулла — яктылык / Габдулла — свет

Театрализованный концерт «Габдулла яктылык»: посвящение Габдулле Кариеву

Театрализованный концерт «Габдулла яктылык» предлагает зрителям уникальную возможность узнать о жизни выдающегося татарского деятеля — Габдуллы Кариева. Этот спектакль проведет нас по его творческому пути, на фоне звучания народных мотивов, которые обогатили татарскую культуру.

Габдулла Кариев — фигура, оказавшая значительное влияние на развитие татарского театрального искусства в начале ХХ века. Его работа стала настоящим маяком для будущих поколений артистов и театроведов.

Спектакль направлен на юное поколение зрителей, знакомя их с важными событиями и ключевыми личностями, сыгравшими роль в становлении татарской национальной театральной традиции. Не упустите шанс увидеть, как история оживает на сцене и как наследие Габдуллы Кариева продолжает вдохновлять!