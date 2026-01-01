Спектакль ГААНТА «Нальмэс»

Концерт Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи пройдет сольный концерт Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс». Этот коллектив, основанный в 1936 году, на протяжении многих лет является жемчужиной адыгейской культуры и представляет Россию на международных сценах.

Уникальное исполнение

В программе концерта будут представлены лучшие номера из репертуара «Нальмэс». Зрители смогут насладиться красочными адыгскими танцами, которые отражают искреннюю энергию народа, его стремление к свободе и силу духа. Эти выступления создадут незабываемую атмосферу, наполняющую зал живой музыкой и яркими костюмами.

Высокое мастерство артистов

Ансамбль состоит из более 60 артистов, обладающих высоким исполнительским мастерством. Каждое выступление — это настоящее зрелище, где танцы, музыкальные номера и национальный оркестр создают гармоничное единство. Концерт обещает стать ярким событием для зрителей, ценящих национальные танцевальные коллективы и их уникальное искусство.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное шоу, основанное на богатейших традициях адыгейского танца! Вы станете свидетелями настоящего праздника культуры и искусства.