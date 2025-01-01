Меню
Г.-Х. Андерсен. Свинопас
Киноафиша Г.-Х. Андерсен. Свинопас

Г.-Х. Андерсен. Свинопас

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкая сказка о капризной принцессе

Простая и поучительная сказка знаменитого датчанина Ганса Христиана Андерсена рассказывает о судьбе капризной принцессы, которая без причины обижает каждого, кто попадается ей на пути. В этой миниатюре есть все необходимые элементы: королевские особи, волшебные подарки — роза и соловей, маленький горшочек с бубенцами и сто поцелуев принцессы.

Темы любви и благодарности

Однако самым главным достоинством этого изящного литературного экзерсиса являются размышления о любви и благодарности как взаимосвязанных чувствах. Андерсен также поднимает вопрос о тяжелой доле принцев, которые вынуждены порой перевоспитывать капризных девочек. Как показывает история, даже принцы сталкиваются с непростыми задачами.

Смех и грусть для зрителей

Этот спектакль подарит зрителям, как маленьким, так и большим, возможность вдоволь посмеяться и немного погрустить. В финале каждого ожидает глубокая задумка о переменчивой природе счастья, что заставляет задуматься и о собственных переживаниях.

Исполнители

В спектакле вы увидите талантливых исполнителей: Анну Яковлеву, Ольгу Котлярову, Викторию Ребенко, Николая Зверева, Наталью Капустину, Михаила Радюкевича и Анну Семенову. Их мастерство и художественное выражение создадут незабываемую атмосферу, полную волшебства и глубокого смысла.

Декабрь
6 декабря суббота
12:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 900 ₽

Фотографии

Г.-Х. Андерсен. Свинопас

