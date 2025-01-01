Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 400₽
Киноафиша Г. Гендель. Оратория "Иуда Маккавей". Оркестр Musica Viva, А. Рудин (дирижёр)

Г. Гендель. Оратория "Иуда Маккавей". Оркестр Musica Viva, А. Рудин (дирижёр)

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года
15 ноября в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
Одна на всех Победа, одна на всех и песня!
12+
Эстрада Фолк
Одна на всех Победа, одна на всех и песня!
22 сентября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1000 ₽
Classic Rock Legend Show
18+
Рок
Classic Rock Legend Show
26 июля в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше