Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Фузз и Дружба: Kick Chill, ПЫЖ, Голяк!, tsuefa!
Билеты от 0₽
Киноафиша Фузз и Дружба: Kick Chill, ПЫЖ, Голяк!, tsuefa!

Фузз и Дружба: Kick Chill, ПЫЖ, Голяк!, tsuefa!

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

11 сентября сцена Фузза и Дружбы на Дне рождения Смены в Москве. Иф ю ноу, ю ноу, но если ещё не слышали группы с афиши, то наша сцена создана для музыкальных открытий. Мы везём отменные группы со всей страны. Для вас сыграют Kick Chill — короли брянского панка и номинаты премии Ника за лучший киносаундтрек этого года, ПЫЖ — столпы московского андера, под эту группу только башкой до одури трясти, tsuefa! — липецкие слоняры с новёхоньким альбомчиком, который точно стоит услышать лайвом и Голяк! — раздадут ультимативного напора прямо из Тамбова, звукан ожидается увесистый, не сомневайтесь. Если вы были на концертах групп, организованных Фуззом и Дружбой, присылайте их нам в ЛС, а мы вам — промокод на билет за 500 рублей.

Купить билет на концерт Фузз и Дружба: Kick Chill, ПЫЖ, Голяк!, tsuefa!

Помощь с билетами
Сентябрь
11 сентября пятница
18:30
Пространство «Смена» Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight
6+
Живая музыка Кавер

Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

11 сентября в 20:00 КЦ ЗИЛ
от 3500 ₽
Песни нашей победы. Мужской камерный хор
6+
Эстрада

Песни нашей победы. Мужской камерный хор

7 мая в 19:00 Дом музыки
от 500 ₽
Очень странные дела в музыке
6+
Классическая музыка

Очень странные дела в музыке

31 октября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше