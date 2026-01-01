Фузз и Дружба: Kick Chill, ПЫЖ, Голяк!, tsuefa!

11 сентября сцена Фузза и Дружбы на Дне рождения Смены в Москве. Иф ю ноу, ю ноу, но если ещё не слышали группы с афиши, то наша сцена создана для музыкальных открытий. Мы везём отменные группы со всей страны. Для вас сыграют Kick Chill — короли брянского панка и номинаты премии Ника за лучший киносаундтрек этого года, ПЫЖ — столпы московского андера, под эту группу только башкой до одури трясти, tsuefa! — липецкие слоняры с новёхоньким альбомчиком, который точно стоит услышать лайвом и Голяк! — раздадут ультимативного напора прямо из Тамбова, звукан ожидается увесистый, не сомневайтесь. Если вы были на концертах групп, организованных Фуззом и Дружбой, присылайте их нам в ЛС, а мы вам — промокод на билет за 500 рублей.