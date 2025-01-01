Меню
Funk Night
Киноафиша Funk Night

Funk Night

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фанковая вечеринка в Эссе: танцы до упаду!

Только для самых стойких! Если вы истинный любитель фанка и обожаете танцевать, то это событие для вас. Ведущий фанковый диджей юга России — Владимир Ченский — раскрасит этот субботний вечер незабываемыми ритмами!

Зажигательные фанк-композиции

Приготовьтесь к умопомрачительной вечеринке, где центральная часть зала будет полностью освобождена для того, чтобы вы могли дать волю своей внутренней энергии и стать настоящей звездой танцпола. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу драйва и веселья.

Уникальное коктейльное меню

Проведите вечер со вкусом! Для участников вечеринки будет предложено специальное коктейльное меню, которое дополнит ваше удовольствие от танцев.

Что такое фанк?

Слово «фанк» происходит из жаргона и означает танцевать так, чтобы очень сильно вспотеть. Это музыкальное направление изначально возникло в середине 60-х годов в США, и основоположником принято считать Джеймса Брауна. Его композиции «Funky Drummer» и «Papa's Got a Brand New Bag» стали классикой жанра.

Фанк, прежде всего, является танцевальной музыкой с ярко выраженной ритмичностью и синкопированностью партий всех инструментов. Здесь акцент сделан не на мелодии, а на чувственном «груве», который создаётся ритмом. Партии накладываются друг на друга, создавая многослойные текстуры, а вокалисты часто выдают короткие повторяющиеся фразы, которые заводят публику.

Не пропустите!

Итак, собирайте лучшие наряды, захватите хорошее настроение и приезжайте в ЭССЕ! Большая фанковая вечеринка ждёт вас — не пропустите!

Купить билет на концерт Funk Night

Октябрь
4 октября суббота
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 500 ₽

