Funk Night

Фанковая вечерина с Владимиром Ченским

Только для самых стойких! Если вы настоящие любители фанка и обожаете танцевать, то это событие специально для вас. В эту субботу один из ведущих фанковых диджеев юга России - Владимир Ченский - раскрасит ваш вечер!

Вас ждет умопомрачительная вечеринка до упаду под зажигательные фанк-композиции. Мы освободим всю центральную часть зала, чтобы вы смогли дать волю своей внутренней энергии и стать настоящей звездой танцпола.

Специальное коктейльное меню

Проведите вечер со вкусом! Мы подготовили специальное коктейльное меню, которое дополнит атмосферу праздника.

Что такое фанк?

Фанк — это не просто музыка, а целая культура. Слово «фанк» происходит от жаргонного термина, который означает танцевать так, чтобы сильно вспотеть. Это прежде всего танцевальная музыка, характеризующаяся синкопированными партиями всех инструментов.

Фанк нацелен на долгие танцы, где музыканты акцентируются на груве — «качающем» ощущении, создаваемом ритм-секцией: басом, барабанами и клавишными. Эти инструменты создают многослойные грувы, которые развиваются на протяжении всей песни, формируя танцевальный ритм.

История фанка

Фанк-музыка избыточна, но именно это создает её уникальность. Партии инструментов накладываются друг на друга, а основной вокал поддерживается многочисленными бэк-вокалами. Часто фанк-группы состояли из 10-12 музыкантов, где несколько человек могли играть на одинаковых инструментах для более объемного звучания.

Вокал в фанке перестал быть центром композиции. Вокалисты, как правило, выдают короткие и повторяющиеся фразы, которые заводят публику. Официально музыкальное направление «фанк» зародилось в середине 60-х годов в США благодаря Джеймсу Брауну, который записал классические композиции «Funky Drummer» и «Papa’s Got a Brand New Bag».

Не пропустите!

Итак, одевайтесь понаряднее, берите с собой хорошее настроение и приезжайте в ЭССЕ! Большая фанковая вечеринка ждет вас — не пропустите!