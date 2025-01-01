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Funk Night во дворике Д30
Киноафиша Funk Night во дворике Д30

Funk Night во дворике Д30

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летний фанк-вечер в Ростове

Лето уже зажигает вовсю, и самое время выплеснуть музыку за пределы стен! Приглашаем вас на незабываемую вечеринку «ЛЕТО. ГОРОД. ДЖАЗ. FUNK NIGHT», организованную совместно джаз-клубом Эссе и перформативным пространством Д30.

Зажигательный вечер с DJ Ченским

Для всех, кто любит фанк и не может устоять на месте, этот вечер станет настоящим праздником. Один из ведущих фанковых диджеев юга России, Владимир Чен (DJ Ченский), раскрасит субботний вечер зажигательными фанк-композициями. Ожидайте умопомрачительную вечеринку до упаду!

Простор для танцев и барное меню

Всё пространство дворика Д30 будет в вашем распоряжении, чтобы вы могли дать волю своей внутренней энергии и стать настоящей звездой танцпола. Не забудьте попробовать специальное барное меню от винтового кафе «НА ИГЛЕ» и провести вечер со вкусом!

Что такое фанк?

Фанк – это не просто музыка, а целая культура. Слово «фанк» на жаргоне означает «танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть». Это направление зародилось в середине 60-х годов в США благодаря творчеству Джеймса Брауна, который записал классические композиции «Funky Drummer» и «Papa’s Got a Brand New Bag».

Фанк – это танцевальная музыка с предельной синкопированностью партий всех инструментов. Главный акцент делается на груве – особом «качающем» ощущении, создаваемом ритм-секцией (бас, барабаны и клавишные). Музыканты накладывают партийные звуки друг на друга, создавая многослойные грувы, которые ведут к зажигательному танцевальному ритму.

Приглашаем на фанк-вечеринку!

Одевайтесь понаряднее, берите с собой хорошее настроение и приезжайте на Донскую, 30! Не упустите шанс стать частью большой фанковой вечеринки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 2 августа
Кластер D30 Space Ростов-на-Дону, Донская, 30
21:00 от 500 ₽

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