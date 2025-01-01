Меню
Funk & the City: Lena Shery
Киноафиша Funk & the City: Lena Shery

Funk & the City: Lena Shery

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Funk in the City в Ритм-блюз кафе

Приглашаем вас на «Funk in the City» — новую яркую программу от Лены Шери и её талантливой группы. Это уникальное музыкальное событие объединяет в себе известные саундтреки из культового сериала «Sex and the City» и настоящие хиты соул-музыки.

Музыкальное Наполнение

В программе вы услышите нетленные композиции таких легенд, как Marvin Gaye, Stevie Wonder и Cheryl Lynn. Эти исполнители подарили миру множество шедевров, которые не теряют своей актуальности и по сей день.

Зажигательные Хиты

Кроме того, «Funk in the City» порадует вас диско-фанковыми хитами от Donna Summer и Bee Gees. Их зажигательная музыка создаст атмосферу веселья и позитива, где скучать не удастся никому!

Не Упустите Возможность

Подготовьтесь к вечеру, полному танцев и хорошего настроения. «Funk in the City» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная вечеринка, которая оставит незабываемые впечатления!

Не пропустите шанс стать частью этого невероятного события. Убедитесь, что вы готовы к танцам и веселью — встречаемся на «Funk in the City»!

Расписание

30 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

