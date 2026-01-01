Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О концерте
Fun Mode
16+
кавер
Возраст
16+
О концерте
Ваши любимые песни по игровым вселенным! Старые и новые песни. Отличное настроение и веселье!
Развернуть
Купить билет на концерт Fun Mode
Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта
воскресенье
20:00
Клуб 12
Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
Купить билеты
от 1500 ₽
16 марта
понедельник
20:00
Подземка
Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
Купить билеты
от 1690 ₽
17 марта
вторник
20:00
Sgt. Peppers Bar
Краснодар, Чапаева, 94
Купить билеты
от 1690 ₽
18 марта
среда
20:00
Ferrum
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
Купить билеты
от 1680 ₽
