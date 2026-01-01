Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Ваши любимые песни по игровым вселенным! Старые и новые песни. Отличное настроение и веселье!

Март
15 марта воскресенье
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1500 ₽
16 марта понедельник
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1690 ₽
17 марта вторник
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1690 ₽
18 марта среда
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1680 ₽

Крематорий
12+
Рок
Крематорий
21 марта в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 3000 ₽
Бывшие
18+
Юмор
Бывшие
8 марта в 22:00 Воронежский стендап-клуб
от 500 ₽
Самвел Гиновян. Сольный концерт
18+
Юмор
Самвел Гиновян. Сольный концерт
5 апреля в 20:00 Воронежский стендап-клуб
Билеты
