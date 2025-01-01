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Фуги и фьорды: барокко и скандинавские мелодии
Билеты от 600₽
Киноафиша Фуги и фьорды: барокко и скандинавские мелодии

Фуги и фьорды: барокко и скандинавские мелодии

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка барокко в исполнении Анастасии Бондаревой и Андрея Миргородского

Лауреаты международных конкурсов, меццо-сопрано Анастасия Бондарева и органист Андрей Миргородский представят уникальную программу, в которой барочная музыка переплетается с норвежскими мелодиями. Это событие обещает стать настоящим погружением в мир музыкальных традиций разных эпох.

О программе

В программе прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

  • И. С. Бах
  • Ж.-Б. Люлли
  • И. Пахельбель
  • Г. Ф. Гендель
  • Я. М. Фёрде
  • С. Эфтестёл

Кроме того, зрители смогут насладиться как духовными, так и светскими шедеврами, а также норвежскими народными песнями, которые перенесут их в атмосферу величественной природы Норвегии.

Исполнители

Анастасия Бондарева — известная меццо-сопрано, которая приобрела признание среди ценителей старинной музыки. Ее голос способен передать все нюансы и эмоции произведений, которые она исполняет.

Андрей Миргородский, органист с многолетним опытом, долгое время проживает в Норвегии. Он не только познакомит слушателей с жемчужинами норвежского органного репертуара, но и порадует их популярной музыкой барокко.

Уникальность мероприятия

Это концерт станет настоящим событием в культурной жизни города. Музыка барокко, проверенная временем, находит новые грани в сочетании с норвежскими мелодиями, создавая уникальную звуковую палитру. Не упустите возможность погрузиться в мир, где музыка связывает прошлое и настоящее.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 600 ₽

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