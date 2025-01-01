Фуги и фьорды: барокко и скандинавские мелодии

Музыка барокко в исполнении Анастасии Бондаревой и Андрея Миргородского

Лауреаты международных конкурсов, меццо-сопрано Анастасия Бондарева и органист Андрей Миргородский представят уникальную программу, в которой барочная музыка переплетается с норвежскими мелодиями. Это событие обещает стать настоящим погружением в мир музыкальных традиций разных эпох.

О программе

В программе прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

И. С. Бах

Ж.-Б. Люлли

И. Пахельбель

Г. Ф. Гендель

Я. М. Фёрде

С. Эфтестёл

Кроме того, зрители смогут насладиться как духовными, так и светскими шедеврами, а также норвежскими народными песнями, которые перенесут их в атмосферу величественной природы Норвегии.

Исполнители

Анастасия Бондарева — известная меццо-сопрано, которая приобрела признание среди ценителей старинной музыки. Ее голос способен передать все нюансы и эмоции произведений, которые она исполняет.

Андрей Миргородский, органист с многолетним опытом, долгое время проживает в Норвегии. Он не только познакомит слушателей с жемчужинами норвежского органного репертуара, но и порадует их популярной музыкой барокко.

Уникальность мероприятия

Это концерт станет настоящим событием в культурной жизни города. Музыка барокко, проверенная временем, находит новые грани в сочетании с норвежскими мелодиями, создавая уникальную звуковую палитру. Не упустите возможность погрузиться в мир, где музыка связывает прошлое и настоящее.