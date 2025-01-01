Меню
Фуа-гра — сломанное крылышко
Киноафиша Фуа-гра — сломанное крылышко

Спектакль Фуа-гра — сломанное крылышко

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Цена мечты: спектакль о жизни и преодолении

«Выйти замуж за принца и стать хозяйкой замка» — этот идеал из детских сказок знаком многим. В новом спектакле наша героиня, Аня Баширова, решает воплотить свою мечту в реальность. Но какова цена этого стремления?

Спектакль исследует, как жизненные обстоятельства способны деформировать людей, заставляя их изменять себя ради выживания. Наша история погружает зрителей в мир, где мечты сталкиваются с суровыми реалиями, и показывает, как мы все умеем адаптироваться к вызовам судьбы.

Тема и смысл

Спектакль поднимает важные вопросы о настоящем и желаемом, о том, что происходит, когда за мечтой следует жестокая реальность. Как далеко готова зайти наша героиня и что она готова пожертвовать ради своего счастья?

Не пропустите

Это произведение станет настоящим открытием для всех поклонников театра, предлагает глубокие размышления о жизни и любви, о силе выбора и способности человека справляться с потерями и разочарованиями.

Не упустите возможность увидеть, как на сцене раскрывается эта захватывающая и волнующая история!

Октябрь
12 октября воскресенье
19:30
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5

