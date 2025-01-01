Меню
Фрукты
Билеты от 2500₽
Киноафиша Фрукты

Фрукты

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт группы Фрукты в клубе Игоря Бутмана

Группа Фрукты - настоящие мастера cover-версий, которые за годы своего существования не утратили стремления делать из до боли знакомых песен нечто по-настоящему уникальное. Их композиции звучат по-новому, наполняясь свежими эмоциями и оригинальными интерпретациями.

Уникальный стиль и обаяние

Фрукты известны своим творческим подходом к написанным многими классическими хитам, заставляя зрителей по-новому взглянуть на любимые мелодии. Энергия группы и их умение взаимодействовать с публикой создает незабываемую атмосферу на концертах.

Что ожидать на выступлении?

На предстоящем концерте в клубе Игоря Бутмана на Таганке зрителей ждут не только знаменитые хиты, но и уникальное исполнение новых треков. Это возможность насладиться авторскими аранжировками и увидеть, как классика становится современным искусством.

Почему стоит пойти?

Если вы любите музыку и хотите прочувствовать ее в новом свете, концерт группы Фрукты - идеальное событие для вас. Атмосфера клуба Игоря Бутмана, известного своим уютом и качественным звуком, сделает этот вечер поистине незабываемым.

Купить билет на концерт Фрукты

Январь
9 января пятница
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2500 ₽

