Фрукты
Киноафиша Фрукты

Фрукты

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

ФРУКТЫ на сцене джаз-клуба Игоря Бутмана

Группа ФРУКТЫ вновь порадует зрителей своими уникальными кавер-версиями. На концерте в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге они представят свежий взгляд на известные хиты, придавая им новое звучание.

Что ожидать от выступления

ФРУКТЫ славятся своим умением переплетать различные музыкальные стили и создавать из известных мелодий нечто совершенно новое. Их репертуар охватывает как отечественные, так и зарубежные композиции, которые исполнители красиво адаптируют под свой уникальный стиль.

Интересные факты о группе

  • За свою карьеру группа успела завоевать популярность не только в России, но и за её пределами.
  • ФРУКТЫ активно экспериментируют с жанрами, от джаза до поп-рока, и это делает каждое их выступление непредсказуемым.
  • В их звучании можно заметить влияние таких великих музыкантов, как Майкл Джексон и Чикаго, что только добавляет им популярности.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музикального праздника! Выступление состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана, известном своим уютным интерьером и атмосферой, способствующей наслаждению музыкой.

Проведите вечер в компании качественной музыки и погрузитесь в мир, где знакомые мелодии звучат по-новому!

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

