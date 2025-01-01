Группа ФРУКТЫ вновь порадует зрителей своими уникальными кавер-версиями. На концерте в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге они представят свежий взгляд на известные хиты, придавая им новое звучание.
ФРУКТЫ славятся своим умением переплетать различные музыкальные стили и создавать из известных мелодий нечто совершенно новое. Их репертуар охватывает как отечественные, так и зарубежные композиции, которые исполнители красиво адаптируют под свой уникальный стиль.
Не упустите возможность стать частью этого музикального праздника! Выступление состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана, известном своим уютным интерьером и атмосферой, способствующей наслаждению музыкой.
Проведите вечер в компании качественной музыки и погрузитесь в мир, где знакомые мелодии звучат по-новому!