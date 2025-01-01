ФРУКТЫ на сцене джаз-клуба Игоря Бутмана

Группа ФРУКТЫ вновь порадует зрителей своими уникальными кавер-версиями. На концерте в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге они представят свежий взгляд на известные хиты, придавая им новое звучание.

Что ожидать от выступления

ФРУКТЫ славятся своим умением переплетать различные музыкальные стили и создавать из известных мелодий нечто совершенно новое. Их репертуар охватывает как отечественные, так и зарубежные композиции, которые исполнители красиво адаптируют под свой уникальный стиль.

Интересные факты о группе

За свою карьеру группа успела завоевать популярность не только в России, но и за её пределами.

ФРУКТЫ активно экспериментируют с жанрами, от джаза до поп-рока, и это делает каждое их выступление непредсказуемым.

В их звучании можно заметить влияние таких великих музыкантов, как Майкл Джексон и Чикаго, что только добавляет им популярности.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музикального праздника! Выступление состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана, известном своим уютным интерьером и атмосферой, способствующей наслаждению музыкой.

Проведите вечер в компании качественной музыки и погрузитесь в мир, где знакомые мелодии звучат по-новому!