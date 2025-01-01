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Фрукты. Концерт на корабле
Билеты от 5500₽
Киноафиша Фрукты. Концерт на корабле

Фрукты. Концерт на корабле

6+
Возраст 6+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Фрукты. Прощай, лето! Концерт на корабле

30 августа в 18:30 на палубе РИО 1 состоится грандиозное закрытие лета на Москве-реке с участием главного кавер-бэнда России — Фруктов! Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, который нельзя пропустить.

Волшебство августовского вечера

Представьте себе: тёплый вечер, лёгкий бриз и отблески заходящего солнца на воде. Фрукты подарят вам свою музыку, которая наполняет атмосферу волшебством. На танцевальной палубе громадного корабля мы создадим самую атмосферную концертную площадку сезона.

Программа мероприятия

  • 18:00-19:00 — сбор зрителей на причале
  • 19:00 — посадка зрителей на корабль
  • 19:30 — отплытие корабля по маршруту
  • 20:00 — начало концерта
  • 22:00 — окончание концерта
  • 23:30 — примерное время прибытия корабля обратно на причал

Атмосфера и впечатления

Под мерцание вечерних огней и лёгкое покачивание палубы знакомые хиты зазвучат по-новому — томно, страстно, с душой. Поднимитесь на борт, и пусть этот музыкальный вечер с жаркими танцами, вкусными коктейлями и завораживающими видами станет жемчужиной вашего лета!

Не упустите возможность провести последний летний вечер в компании любимой музыки и незабываемых впечатлений!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18:30 от 5500 ₽

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