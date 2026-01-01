Фруктовый кефир. Концерт на крыше

Летний концерт группы Фруктовый кефир на крыше Дизайн‑Завода

Готовьтесь к незабываемому вечеру! Группа «Фруктовый кефир» выступит с летним концертом на крыше одного из зданий Дизайн‑Завода. Это особенная площадка, расположенная в центре арт-кластера, предлагает не только удобство, но и великолепные панорамы города.

Концерт обещает быть насыщенным живым звучанием и любимыми хитами. Летняя атмосфера создаст непринужденную обстановку, которая позволит каждому гостю насладиться музыкой в полной мере.

Учтите, что вместимость площадки ограничена — всего 120 мест. Рекомендуем приобретать билеты заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого события.

Для вашего удобства в случае дождя часть крыши защищена навесом, что гарантирует комфорт даже в непредсказуемую погоду.