Московская премьера хореографического спектакля From IN

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» совместно с концертным агентством «Подмосковные вечера» представляют знаменитый хореографический спектакль From IN («Изнутри»), который состоится 4 и 5 июня 2025 года на сцене Государственного академического театра имени Моссовета. Это будет первая встреча шанхайской труппы XIEXIN DANCE THEATRE с московской аудиторией.

Уникальная хореография и глубокие размышления

Спектакль From IN представляет собой самобытное соединение традиционного китайского балета и современных танцевальных направлений. Это создает своеобразный мост между прошлым и настоящим, Востоком и Западом. Постановка побуждает зрителей задуматься о сущности человека и его месте в современном обществе.

Центральной темой спектакля является не только физическое воплощение человека, но и культурные контексты, в которых оно существует. Сцена становится пространством для размышлений о том, каким было человеческое тело на заре цивилизации и как оно трансформировалось в современном мире. From IN проникает в тайны движений, которые мы воспринимаем как обычные, и выдвигает на первый план их глубинное значение.

Театр XIEXIN и его достижения

Театр XIEXIN, основанный в 2014 году и возглавляемый хореографом СиСин, играет ключевую роль в развитии современного танца в Китае. С момента своего создания труппа активно участвует в культурной жизни страны и занимает видное место на международной сцене. СиСин и её команда исследуют потенциал человеческого тела и создают оригинальные произведения, отражающие актуальные темы и проблемы общества.

Каждый год СиСин приглашает талантливых хореографов из разных стран для создания новых шоу и проведения семинаров, что способствует живому обмену идеями и художественными практиками.

СиСин на международной арене

СиСин (Xie Xin) стала первой женщиной-хореографом из Китая, получившей заказ от Парижской оперы. В 2023 году она поставила хореографический спектакль Horizon для балетной труппы Гранд-опера. Также ее работы были представлены на Венецианской биеннале танца.

Труппа XIEXIN активно гастролирует по Европе, США и другим странам, участвуя в престижных фестивалях искусств, таких как фестиваль танца в Куопио и STEPS в Швейцарии, что подчеркивает её международный успех и признание.

Фестиваль «Черешневый лес»

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» уже четверть века является важным культурным событием весенней Москвы. Уникальный проект, учрежденный в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi, объединяет разнообразные виды искусства – от театра до живописи.

На площадках фестиваля выступали выдающиеся артисты, такие как Риккардо Мути и Джон Малкович. Фестиваль «Черешневый лес» стал не только площадкой для новых имен, но и культурным клубом единомышленников.

Соорганизатор гастролей, концертное агентство Moscow Nights, более 10 лет работает с лучшими исполнителями, включая таких звезд как Хибла Герзмава и Юрий Башмет. Не пропустите возможность увидеть уникальный спектакль From IN на сцене театра имени Моссовета!