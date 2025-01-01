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Фрог и Тод
Киноафиша Фрог и Тод

Спектакль Фрог и Тод

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль о дружбе лягушек для самых маленьких

"Фрог и Тод" — это история крепкой дружбы, наполненная веселыми приключениями и удивительными открытиями. Главные герои спектакля — Фрог, лягушка, и Тод, жаба. Они очень разные, но это не мешает им быть большими и неразлучными друзьями!

Конфликт

Однако однажды Фрог и Тод оказываются на грани разрыва своей дружбы. Почему это произошло и как им удалось преодолеть разногласия, вы узнаете из нашего спектакля.

Послание

Спектакль посвящен всем тем, кто находится рядом с нами, кто мирится с нашими недостатками и умеет прощать мелкие обиды.

Для кого

"Фрог и Тод" рекомендован зрителям от 4 лет. Приходите и погружайтесь в мир дружбы и понимания!

Режиссер
Наталья Слащева
В ролях
Михаил Шеломенцев
Денис Гребенюк
Виктор Клочко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
12:00 от 1300 ₽ 14:30 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽

Фотографии

Фрог и Тод Фрог и Тод Фрог и Тод Фрог и Тод Фрог и Тод

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