Спектакль Фрог и Тод

Спектакль о дружбе лягушек для самых маленьких

"Фрог и Тод" — это история крепкой дружбы, наполненная веселыми приключениями и удивительными открытиями. Главные герои спектакля — Фрог, лягушка, и Тод, жаба. Они очень разные, но это не мешает им быть большими и неразлучными друзьями!

Конфликт

Однако однажды Фрог и Тод оказываются на грани разрыва своей дружбы. Почему это произошло и как им удалось преодолеть разногласия, вы узнаете из нашего спектакля.

Послание

Спектакль посвящен всем тем, кто находится рядом с нами, кто мирится с нашими недостатками и умеет прощать мелкие обиды.

Для кого

"Фрог и Тод" рекомендован зрителям от 4 лет. Приходите и погружайтесь в мир дружбы и понимания!