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Фро
Киноафиша Фро

Спектакль Фро

16+
Режиссер Дмитрий Шмаков
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Фро»: мечты и реальность

История спектакля «Фро» затрагивает тему больших идей в маленьком мире обычных людей. Фёдор, главный герой, уезжает в далёкое путешествие с надеждой изменить мир к лучшему. Однако его жена, Фро, остаётся одна, сталкиваясь с непониманием этого нового мира без своего спутника.

Сюжет

Фёдор и Фро – два противоположных взгляда на жизнь. Он – полон амбиций и идеализма, она – ищет счастье здесь и сейчас. Этот контраст между мечтами и реальностью создаёт основную драматургическую линию спектакля. Фро не желает ждать обещанного будущего, она хочет жить полноценной жизнью уже сегодня. Её стремление к немедленному счастью ставит перед зрителями вопросы о ценности настоящего момента и о том, что мы готовы жертвовать ради завтрашнего дня.

Таланты нового поколения

Спектакль представляют студенты 4 курса специализации «артист драматического театра и кино» мастерской Алексея Михайловича Крикливого и Ильи Владимировича Панькова. Молодые актёры вносят свежий взгляд и энергию в изложение этой вечной темы.

Фотографии

Фро Фро Фро Фро Фро
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