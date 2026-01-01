Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Friendly Thug 52 NGG. Mille Grazie TOUR-2026
Киноафиша Friendly Thug 52 NGG. Mille Grazie TOUR-2026

Friendly Thug 52 NGG. Mille Grazie TOUR-2026

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Friendly Thug 52 Ngg в Новосибирске

В Экспоцентре «Новосибирск» состоится концерт турне Mille Grazie TOUR 2026 от известного рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Этот артист является одной из ключевых фигур новой волны русской рэп-культуры, и его имя стало синонимом актуального звучания на музыкальной сцене.

Музыка Friendly Thug 52 Ngg объединяет энергетику классического хип-хопа с ритмами южного рэпа, что создает яркий и запоминающийся саунд. Его выступления привлекают не только поклонников современного рэпа, но и ценителей искреннего и мощного исполнения. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Friendly Thug 52 NGG. Mille Grazie TOUR-2026

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября суббота
19:00
Новосибирский экспоцентр Новосибирск, Станционная, 104
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор
Ха!Мы! Лучшее!
1 мая в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
5 марта в 20:00 Сплетни by Anna Asti
от 800 ₽
Мегамозг. Родина тур
16+
Тяжелый рок
Мегамозг. Родина тур
15 мая в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше