Friendly Thug 52 NGG. Mille Grazie TOUR-2026

Концерт Friendly Thug 52 Ngg в Новосибирске

В Экспоцентре «Новосибирск» состоится концерт турне Mille Grazie TOUR 2026 от известного рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Этот артист является одной из ключевых фигур новой волны русской рэп-культуры, и его имя стало синонимом актуального звучания на музыкальной сцене.

Музыка Friendly Thug 52 Ngg объединяет энергетику классического хип-хопа с ритмами южного рэпа, что создает яркий и запоминающийся саунд. Его выступления привлекают не только поклонников современного рэпа, но и ценителей искреннего и мощного исполнения. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!