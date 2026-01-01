Оповещения от Киноафиши
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

16+
Концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg в Красноярске

В Красноярске Circus Concert Hall пройдет концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Этот артист является представителем новой волны русской рэп-культуры и одним из самых узнаваемых лиц современной музыкальной сцены.

Музыка Friendly Thug 52 Ngg выделяется своей уникальной комбинацией классического хип-хопа и южного рэпа. Его звучание сочетает свежие элементы, создавая честный и запоминающийся саунд, который обязательно найдет отклик у слушателей.

Для поклонников современного рэпа

Концерт станет настоящим событием для поклонников современного рэпа и любителей мощных музыкальных выступлений. Не упустите возможность увидеть выступление одного из самых ярких артистов на сцене!

11 октября воскресенье
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 3500 ₽

