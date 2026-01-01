Оповещения от Киноафиши
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт рэп-артиста Friendly Thug 52 NGG в Ростове-на-Дону

Рэпер Friendly Thug 52 NGG — это яркий представитель новой волны русской рэп-культуры и одно из самых заметных имён на современной сцене. Его зажигательные выступления и искренние тексты уже завоевали сердца поклонников по всей стране.

Музыка Friendly Thug 52 NGG сочетает в себе элементы классического хип-хопа и южного рэпа. Такой уникальный стиль создает особую атмосферу, которая манит слушателей. Артист известен своим честным подходом к творчеству и высококачественным звучанием.

Что ожидать на концерте?

Концерт пройдет на Кроп Arena в Ростове-на-Дону. Это отличная возможность погрузиться в мир современного рэпа и насладиться энергетикой живого выступления. Friendly Thug 52 NGG готов представить свои самые популярные треки, а также новые композиции, которые так ждут его фанаты.

Не упустите шанс увидеть артиста вживую и насладиться уникальной атмосферой, которая царит на его концертах. Это будет не просто развлечение, а настоящая вспышка эмоций и позитива!

Купить билет на концерт Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
19:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 3000 ₽

