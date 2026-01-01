Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Концерт Friendly Thug 52 Ngg в Уфе

В Уфе в Тинькофф Холле пройдет концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Этот артист представляет новую волну русской рэп-культуры и является одним из самых узнаваемых лиц современной музыкальной сцены.

Музыка Friendly Thug сочетает в себе элементы классического хип-хопа и южного рэпа. Такой микс создает уникальный и честный саунд, который должен понравиться поклонникам современного рэпа и любителям мощных текстов.

Не упустите возможность увидеть его на сцене и насладиться живым выступлением одного из ярчайших представителей современной музыки!