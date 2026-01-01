Оповещения от Киноафиши
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Friendly Thug 52 Ngg в Уфе

В Уфе в Тинькофф Холле пройдет концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Этот артист представляет новую волну русской рэп-культуры и является одним из самых узнаваемых лиц современной музыкальной сцены.

Музыка Friendly Thug сочетает в себе элементы классического хип-хопа и южного рэпа. Такой микс создает уникальный и честный саунд, который должен понравиться поклонникам современного рэпа и любителям мощных текстов.

Не упустите возможность увидеть его на сцене и насладиться живым выступлением одного из ярчайших представителей современной музыки!

Купить билет на концерт Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Шарапов Шоу
12+
Юмор
Шарапов Шоу
1 апреля в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 700 ₽
Сагидулла Байегет
18+
Авторская песня
Сагидулла Байегет
12 апреля в 19:00 Башкортостан
Билеты
Альбина Кильдиярова
6+
Поп
Альбина Кильдиярова
1 апреля в 19:00 Башкортостан
от 700 ₽
