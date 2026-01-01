Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
Киноафиша Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg в Омске

В Омске в клубе «Ангар» состоится концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Этот артист является одним из ярких представителей новой волны русской рэп-культуры и признанным лицом современной музыкальной сцены.

Музыка Friendly Thug 52 Ngg сочетает в себе свежие элементы классического хип-хопа и южного рэпа, что создает уникальный и оригинальный звук. Его тексты наполнены смыслами и эмоциями, что привлекает внимание поклонников современного рэпа.

Концерт обещает стать настоящим событием для любителей мощной и насыщенной музыки. Не упустите возможность увидеть артиста вживую и насладиться уникальным звучанием!

Купить билет на концерт Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
8 ноября воскресенье
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Леша Свик
16+
Поп
Леша Свик
6 марта в 20:00 Ангар
Билеты
Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
17 мая в 19:00 ДК «Рубин»
от 1300 ₽
Виктор Комаров
18+
Юмор
Виктор Комаров
27 октября в 19:00 ДК им. Малунцева
от 1680 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше