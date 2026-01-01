Оповещения от Киноафиши
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Friendly Thug 52 NGG в Челябинске

Готовьтесь к яркому событию! Рэпер Friendly Thug 52 NGG, один из самых популярных исполнителей новой волны русской рэп-культуры, отправляется в гастрольный тур. Его музыка сочетает в себе элементы классического хип-хопа и южного рэпа, создавая уникальный звуковой стиль, который уже завоевал сердца миллионов слушателей.

Не упустите возможность увидеть живое выступление артиста в Челябинске, где он выступит в МТС Live Холл. Концерт обещает быть насыщенным энергией и хорошими вибрациями, что привлечет как преданных поклонников, так и новых слушателей.

Friendly Thug 52 NGG известен своим честным подходом к музыке, и его творение не раз становились хитами на радиостанциях. Если вы любите современный рэп и ищете интересные события для вечернего досуга, этот концерт — отличный выбор для вас.

Купить билет на концерт Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Сентябрь
12 сентября суббота
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2500 ₽

