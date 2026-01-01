Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Концерт Friendly Thug 52 Ngg в Самаре

В Самаре на сцене «МТЛ Арена» состоится концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg. Этот артист является представителем новой волны русской рэп-культуры и одним из самых узнаваемых лиц современной музыкальной сцены.

Уникальный музыкальный стиль

Музыка Friendly Thug 52 Ngg объединяет свежие элементы классического хип-хопа и южного рэпа, что позволяет создать честный и узнаваемый саунд. Его треки шокируют мощными текстами и запоминающимися ритмами, что обязательно привлечет поклонников современного рэпа.

Для кого этот концерт

Концерт станет настоящим событием для любителей нового звучания и глубоких текстов. Не упустите возможность увидеть одного из самых ярких представителей жанра на своей сцене.