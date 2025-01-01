Меню
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
Киноафиша Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Friendly Thug 52 NGG в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в КСК «Арена» пройдет концерт рэпера Friendly Thug 52 NGG. Этот артист представляет новую волну русской рэп-культуры и стал одним из самых узнаваемых лиц нынешней музыкальной сцены.

Музыка и стиль

Музыка Friendly Thug 52 NGG сочетает в себе свежие элементы классического хип-хопа и южного рэпа. Его треки отличаются честными и запоминающимися текстами, что делает его творчество привлекательным как для поклонников современного рэпа, так и для любителей глубоких смыслов.

Для поклонников

Концерт станет отличной возможностью насладиться живым исполнением ярких хитов артиста, которые уже успели завоевать популярность среди слушателей. Если вы цените мощные тексты и качественный звук, то это мероприятие определенно стоит посетить!

Купить билет на концерт Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026

В других городах
Декабрь
19 декабря суббота
19:00
КСК «Арена» Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8
от 2500 ₽

