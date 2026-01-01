Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Нижний Новгород

Концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg в Нижнем Новгороде

Рэпер Friendly Thug 52 Ngg представляет новую волну русской рэп-культуры и является одним из самых узнаваемых лиц современной музыкальной сцены. Его творчество привлекает внимание благодаря уникальному сочетанию классического хип-хопа и южного рэпа.

Концерт пройдет на сцене Milo Concert Hall в Нижнем Новгороде и обещает стать настоящим событием для поклонников современного рэпа. Зрители смогут насладиться мощным звучанием и энергетикой, присущей этому артисту.

Friendly Thug 52 Ngg создает честный и узнаваемый саунд, который уже завоевал любовь слушателей. Это отличный повод для всех ценителей рэп-культуры провести вечер в компании талантливого исполнителя.