Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Нижний Новгород
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Нижний Новгород

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg в Нижнем Новгороде

Рэпер Friendly Thug 52 Ngg представляет новую волну русской рэп-культуры и является одним из самых узнаваемых лиц современной музыкальной сцены. Его творчество привлекает внимание благодаря уникальному сочетанию классического хип-хопа и южного рэпа.

Концерт пройдет на сцене Milo Concert Hall в Нижнем Новгороде и обещает стать настоящим событием для поклонников современного рэпа. Зрители смогут насладиться мощным звучанием и энергетикой, присущей этому артисту.

Friendly Thug 52 Ngg создает честный и узнаваемый саунд, который уже завоевал любовь слушателей. Это отличный повод для всех ценителей рэп-культуры провести вечер в компании талантливого исполнителя.

Купить билет на концерт Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Нижний Новгород

В других городах
Октябрь
2 октября пятница
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2500 ₽
3 октября суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2500 ₽

В ближайшие дни

