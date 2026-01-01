Оповещения от Киноафиши
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Москва
Билеты от 2500₽
Киноафиша Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Москва

Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026 | Москва

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg на ЦСКА Арене

В Москве, на площадке ЦСКА Арена, состоится концерт рэпера Friendly Thug 52 Ngg — одного из самых ярких представителей новой волны русской рэп-культуры. Этот талантливый артист уже завоевал признание и популярность среди любителей современного рэпа.

Уникальный музыкальный стиль

Музыка Friendly Thug 52 Ngg сочетает в себе свежие элементы классического хип-хопа и южного рэпа. В результате получается честный и узнаваемый саунд, который легко распознаётся среди множества других исполнителей. Концерт обещает быть ярким и насыщенным, что непременно привлечёт внимание поклонников жанра.

Мощное выступление

Зрители смогут насладиться мощным живым исполнением и динамичной атмосферой. Fans, ценящие энергичные выступления и качественное звучание, обязательно будут в восторге. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Декабрь
11 декабря пятница
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽

